Побыть русской красавицей: иностранцам на ЧМ-2018 полюбились кокошники

Болельщики из разных стран не скрывают свое восхищение организацией чемпионата мира в России и с удовольствием знакомятся с культурой страны. Смотрите в фотоленте, как старинный русский головной убор стал одним из главных атрибутов внешнего вида фанатов.

Болельщики в кокошниках гуляли по Манежной площади в Москве, присутствовали в фан-зоне на набережной в Волгограде, были замечены в Самаре и на стадионах во время матчей мундиаля. Здесь и фанатки сборной Колумбии, Панамы, Дании, Франции и, конечно, России. В кокошнике сфотографировался даже мужчина, поддерживающий команду Бразилии.

На данный момент на чемпионате мира известны уже все четвертьфинальные матчи: Уругвай — Франция (6 июля, Нижний Новгород), Бразилия — Бельгия (6 июля, Казань), Швеция — Англия (7 июля, Самара), Россия — Хорватия (7 июля, Сочи).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.