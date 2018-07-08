Гости Sputnik FanZone показали, как нужно поддерживать команды

Место встречи изменить нельзя: в Sputnik FanZone в Кишиневе продолжают следить за главными событиями в мире футбола.

За самым драматичным матчем уходящей недели наблюдали не только любители футбола, пришли и молдавские футболисты и эксперты в этом виде спорта. Зрелищная игра завершилась серией пенальти.

Sputnik FanZone открыта для любителей футбола с 14 июня по 15 июля, где они могут посмотреть и обсудить результаты группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

График ожидаемых мероприятий в Sputnik FanZone: 10 июля (20:30); 11 июля (20:30); 14 июля (16:30); 15 июля (17:00). Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов и узнать телефоны бронирования на странице проекта.