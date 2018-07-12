Пальчики оближешь: Венера Милосская, Ленин и Брэд Питт в шоколаде

Во всем мире главный праздник любителей сладкого отметили 11 июля. А появился День шоколада в 1995 году во Франции, пишет Sputnik Узбекистан.

На Празднике шоколада в Санкт-Петербурге гостям представили вкусные статуи президентов и бывших глав государств, а также известных спортсменов и других знаменитостей. Среди них президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, экс-президент США Барак Обама, актер Брэд Питт, Ленин, футболист Лионель Месси, канцлер Германии Ангела Меркель.

Отдельное место занимают шоколадные фигуры Цитадели инков в Мачу-Пикчу и правителя Сипана в Перу.

На выставке можно встретить и признанную красавицу Венеру Милосскую.