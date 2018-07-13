Самые яркие фото недели

Прошедшая неделя, как всегда была полна интересных событий, которые попали в объективы камер. Это и саммит НАТО, и наводнение в Японии, и успешное спасение детей из пещеры в Таиланде, и плей-офф чемпионата мира по футболу, и другие мероприятия.