Самые яркие фото недели

Прошедшая неделя, как всегда была полна интересных событий, которые попали в объективы камер. Это и саммит НАТО, и наводнение в Японии, и успешное спасение детей из пещеры в Таиланде, и плей-офф чемпионата мира по футболу, и другие мероприятия.
Смотрите самые яркие фотографии прошедшей недели по версии Sputnik.
Прошедшая неделя, как всегда была полна интересных событий, которые попали в объективы камер. Это и саммит НАТО, и наводнение в Японии, и успешное спасение детей из пещеры в Таиланде, и плей-офф чемпионата мира по футболу, и другие мероприятия.
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