Лига Европы: хынчештский "Петрокуб" дебютировал против хорватского "Осиека"

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты еврокубкового поединка между хынчештским "Петрокубом" и хорватским "Осиеком".

Бронзовый призер прошлогоднего первенства Молдовы по футболу лучше других отечественных команд проявил себя в стартовой еврокубковой встрече. "Петрокуб" принял на арене "Зимбру" хорватский "Осиек" в матче первого отборочного раунда Лиги Европы и сумел отыграться.

На 52-й минуте нападающий гостей Мирко Марич открыл счет, но на 65-й минуте форвард хынчештской команды восстановил равновесие 1:1. До конца поединка счет больше не изменился.

"Петрокуб" – единственная молдавская команда, которая не проиграла в первом еврокубковом матче нового сезона.

Ранее чемпион страны тираспольский "Шериф" на выезде уступил в первом отборочном раунде Лиги чемпионов "Торпедо Кутаиси" 1:2, а в Лиге Европы оргеевский "Милсами" дома проиграл со счетом 2:4 " Словану" из Братиславы, бельцкая "Заря" уступила на выезде "Гурнику Забже" – 0:1.

Ответные поединки в Лиге Европы состоятся 19 июля. А "Шерифу" предстоит провести второй матч – 18 июля.