Все чемпионы мира по футболу - фотофакт

Кто за 88 лет выигрывал мировое первенство, можно узнать подробнее из фотоленты.

С 14 июня по 15 июля Россия приняла чемпионат мира по футболу. Кубок ФИФА разыгрывался 21-й раз.Первые реальные перспективы проведения чемпионата мира открылись после Олимпийских игр 1924 года в Париже, где футбольные матчи вызвали огромный интерес.

Окончательное решение о мировом первенстве принял конгресс ФИФА в Амстердаме 29 мая 1928 года. Первый чемпионат прошел в 1930 году в Уругвае. Первый гол в истории Чемпионатов мира забил Люсьен Лоран из Франции. А кто выигрывал мировое первенство, можно узнать подробнее из фотоленты, собранной журналистами Sputnik Литва.