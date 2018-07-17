Крестный ход в 100-летие гибели царской семьи состоялся в Екатеринбурге

Богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Религиозная церемония приурочена к 100-летию со дня расстрела царской семьи.
В мероприятии приняли участие около сотни тысяч человек. Они прошли крестным ходом из центра Екатеринбурга, от Храма-на-Крови, к месту захоронения царственных мучеников.
Предстоятель Русской православной церкви и паломники преодолели 22 километра.
В Ганиной Яме патриарх Кирилл совершил молебен у поклонного креста, установленного около шахты, где, по данным ряда историков, представители советской власти в 1918 году пытались уничтожить останки членов царской семьи.