Лучшие фотографии по версии National Geographic 2018

Журнал, специализирующийся на статьях о географии, природе, истории, науке и культуре, National Geographic определил победителей ежегодного фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018.

Журнал National Geographic вручил главный приз японскому фотографу Рейко Такахаси за кадр "Русалка". Женщина запечатлела хвост горбатого кита под водой.

Всего в конкурсе приняли участие более 13 тысяч фотографов со всего мира, отмечает Sputnik Таджикистан.

Все присланные фото были разделены по трем категориям: "Природа", "Города" и "Люди".

Журнал National Geographic — официальное издание Национального географического общества США.

Первый выпуск журнала National Geographic вышел в свет в октябре 1888 года.