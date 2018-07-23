ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы

В мероприятии приняли участие более 130 исторических автомобилей советских марок. Модели ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, "Москвич" и "Запорожец" стартовали на Красной площади и проехали по историческим местам Москвы 100 километров, пишет Sputnik Осетия.
В столице России прошло пятое ралли классических автомобилей, организованное ГУМом и компанией Gorkyclassic.
В мероприятии приняли участие более 130 исторических автомобилей советских марок. Модели ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, "Москвич" и "Запорожец" стартовали на Красной площади и проехали по историческим местам Москвы 100 километров, пишет Sputnik Осетия.
Журнал, специализирующийся на статьях о географии, природе, истории, науке и культуре, National Geographic определил победителей ежегодного фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018.
В египетском городе Александрия в пятницу завершилась масштабная операция по подъему из земли гигантского черного гранитного саркофага возрастом более двух тысяч лет, вызвавшего в мире массу слухов и невероятных предположений.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие самые яркие события произошли за последнюю семидневку.
В России проживают чуть больше полумиллиона марийцев: традиции мари всегда шли из леса, и эту народность часто называют "последними язычниками" Европы - смотрите в фотоленте Sputnik традиции и ритуалы язычников.
Глава молдавского государства рассказал о вероятных сценариях после парламентских выборов, а также о наилучшей перспективе для внешней политики страны.
Молдавский лидер рассказал о том, что значит для нашей страны, в частности, встреча президентов России и США.
Такое вряд ли часто увидишь - арбуз, который удивил пользователей молднета: шипящий и опасный.
Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.
Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.
МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.
В Минске оцепили магазин из-за дурно пахнущего пакета в камере хранения – на месте работали саперы, спасатели и милиция.
Неизвестное ранее средневековое поселение XI века с многочисленными археологическими артефактами нашли на западе Грузии.
Начальник гудаутской Машинно-тракторной станции в интервью Sputnik рассказал о том, как повлияет на развитие сельского хозяйства полученная из России техника.
Круче гаджет - дороже регистрация: в Азербайджане пересмотрят пошлины на регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов.
Переименование армянского коньяка по требованию Евросоюза скажется на объемах экспорта и продаж напитка, особенно на российском рынке, считает эксперт.
В Акмолинской области Казахстана пострадавшему в результате аварии машинисту добывающая компания предоставит квартиру.
В ущелье Кырчын на Иссык-Куле нашли останки воина, предположительно, IV-V века до нашей эры.
Таджикистан и Интерпол обсудили сотрудничество в области поиска людей, находящихся в международном розыске.
Узбекский рефери Равшан Ирматов после чемпионата мира в России передал подарок футбольному комментатору Василию Уткину.
Боксера из Осетии Мурата Гассиева в аэропорту Беслана встречали тысячи болельщиков, скандируя "Мурат – чемпион!".
Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.
Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik