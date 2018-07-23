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ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы

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  • Автомобиль «Чайка» ГАЗ-13 в гонке ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
  • Автомобили «Волга» ГАЗ-21 перед стартом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 у ГУМа в Москве
  • Экипаж на автомобиле ГАЗ-А в гонке ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
  • Модели у автомобиля перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 у ГУМа в Москве
  • Экипаж на автомобиле «Победа» ГАЗ-М-20Б в гонке ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 на Красной площади в Москве
  • Экипаж на автомобиле «Победа-Спорт» ГАЗ-М-20 в гонке ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
  • Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
  • Автомобиль «Чайка» ГАЗ-13 перед стартом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 у ГУМа в Москве
  • Экипаж на автомобиле ЗИС на старте гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
  • Мотоцикл Ява-360 с коляской и мотоцикл Урал М-62 перед стартом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 у ГУМа в Москве
  • Автомобили «Волга» ГАЗ-М-21К, «Волга» ГАЗ-22Д, «Запорожец» ЗАЗ-968А, РАФ-977ДМ перед стартом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 у ГУМа в Москве
  • Экипаж на автомобиле «Юность» ЗИЛ-118 в гонке ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
  • Девушка у автомобиля Москвич-403 перед стартом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 у ГУМа в Москве. Слева – автомобиль «Волга» ГАЗ-24
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Автомобиль «Чайка» ГАЗ-13 в гонке ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве.

В столице России прошло пятое ралли классических автомобилей, организованное ГУМом и компанией Gorkyclassic.

В мероприятии приняли участие более 130 исторических автомобилей советских марок. Модели ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, "Москвич" и "Запорожец" стартовали на Красной площади и проехали по историческим местам Москвы 100 километров, пишет Sputnik Осетия

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Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы
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