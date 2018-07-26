Это невероятно красиво: Москва с высоты птичьего полета

Красоты Москвы с высоты птичьего полета смотрите в фотоленте Sputnik.
Взгляд на Москву с высоты птичьего полета - смотрите в фотоленте Sputnik.
Красоты Москвы с высоты птичьего полета смотрите в фотоленте Sputnik.
В четверг, 26 июня, отмечают неофициальный праздник советских и российских парашютистов: смотрите в фотоленте Sputnik, как развивался этот спорт в СССР.
В столице России прошло пятое ралли классических автомобилей, организованное ГУМом и компанией Gorkyclassic.
Журнал, специализирующийся на статьях о географии, природе, истории, науке и культуре, National Geographic определил победителей ежегодного фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018.
В египетском городе Александрия в пятницу завершилась масштабная операция по подъему из земли гигантского черного гранитного саркофага возрастом более двух тысяч лет, вызвавшего в мире массу слухов и невероятных предположений.
Депутаты молдавского парламента утвердили налоговую реформу: некоторые граждане республики Молдовы не будут платить подоходный налог.
Молдавские депутаты внесли изменения в Закон о государственной пенсионной системе: что ждет граждан республики?
Парламент решил ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными: обидчикам братьев наших меньших грозят штрафы в тысячи долларов, неоплачиваемый труд в пользу общества и тюремный срок.
Латвия продала Украине старый трамвай: Tatra T3 стоимостью 48 тысяч евро, более 30 лет проработавший в Риге, будет ходить в Мариуполе.
В Сейме Литвы заявили, что деятельность российской компании "Яндекс. Такси" может угрожать национальной безопасности республики.
Задержанную в Таллинне россиянку в ближайшее время могут депортировать в Литву – суд над ней прошел в закрытом режиме.
Белорусов и украинцев могут освободить от необходимости проходить собеседование на русском языке при получении российского гражданства.
В результате масштабного пожара в Афинах пострадали шесть граждан Грузии – информацию подтвердил грузинский посол в республике.
Своим мнением о том, как можно увеличить туристический поток в Абхазию, в эфире радио Sputnik Абхазия поделился политолог, историк Николай Трапш.
В министерстве экономики Азербайджана рассказали о шагах по наращиванию экспорта национальной продукции в Россию.
Ереван не намерен отказываться от атомной энергетики и надеется на помощь Москвы в строительстве новой АЭС.
В Казахстане с виновных в уголовных преступлениях будут принудительно взыскивать деньги в пользу потерпевших.
Импортеры смартфонов рассказали Sputnik Кыргызстан, как обязательная регистрация скажется на стоимости гаджетов.
Четверо молодых жителей Душанбе, которые намеревались примкнуть к террористической организации "Исламское государство" задержаны на таджикско-афганской границе.
В Ташкенте впервые проведут Дни Москвы - праздник запланирован на октябрь параллельно с первым российско-узбекским форумом межрегионального сотрудничества.
Южная Осетия переходит на цифровое вещание – в новом формате будут транслироваться 22 телеканала.
Латвия продала Украине старый трамвай: Tatra T3 стоимостью 48 тысяч евро, более 30 лет проработавший в Риге, будет ходить в Мариуполе.
В Сейме Литвы заявили, что деятельность российской компании "Яндекс. Такси" может угрожать национальной безопасности республики.
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