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Это невероятно красиво: Москва с высоты птичьего полета

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  • Вид на Москворецкую набережную в Москве с высоты птичьего полета
  • Высотное здание на площади Красных ворот (справа) в Москве
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  • Купол Успенской звонницы Московского Кремля
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© Sputnik / Alexander Vilf
Московский Кремль, Москва-река, Большой Москворецкий мост. На втором плане: высотные дома на Новом Арбате (слева), высотное здание на Кудринской площади.

Взгляд на Москву с высоты птичьего полета - смотрите в фотоленте Sputnik.

Красоты Москвы с высоты птичьего полета смотрите в фотоленте Sputnik.

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Теги:
Москва с высоты птичьего полета, Птичий полет, Москва, Общество
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