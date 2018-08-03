Первый "фотошоп": как удаляли из фотографий неугодных соратников вождей СССР

Каждая эпоха характерна тем, что об одних явлениях говорят открыто, а другие предпочитают замалчивать. То же происходит и с людьми — у каждого времени свои герои, а в зависимости от благосклонности к некоторым личностям "сверху" менялась и их участь на фотоснимках и кинохрониках, не говоря уже об изящных искусствах.

Это в той или иной степени — данность всех времен. Просто раньше стереть человека из памяти молодого поколения удавалось гораздо эффективнее, нежели сегодня, в век развитых информационных технологий и мгновенной связи. Но сегодня общество поразил другой "бич" — безграмотность и полное нежелание саморазвития. Поэтому большинству пользователей сети не знакомы те, кто изображен на этой фотоподборке.