Рев моторов и хорошее настроение: в Санкт-Петербурге прошел мотофестиваль

Любители быстрой езды на мотоциклах собрались в конце минувшей недели в северной столице России.

Международный мотофестиваль St.Petersburg Harley Days прошел на минувшей неделе в историческом центре Санкт-Петербурга. Любители быстрой и уверенной езды на мотоциклах собрались, чтобы разделить друг с другом особый, понятный лишь им драйв. За рулем "стальных коней" находились байкеры из тридцати стран мира.

Собравшихся поприветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, отметивший, что мотофестивалю в этом году удалось собрать гостей из Израиля, Камбоджи, Кувейта и других стран.

"Я уверен, что у всех байкеров учащенно забьется сердце от того, какой красивый современный Петербург", — сказал Говорунов.