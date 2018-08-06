Мир рока: музыкальный фестиваль "Нашествие" прошел в Тверской области

Мир рок-музыки, море позитива и положительных эмоций. Рок-фестиваль "Нашествие-2018" прошел с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области, на нем выступили около 150 музыкальных групп, как известных и любимых, так и тех, кто только начинает первые шаги в жанре "русского рока". Овациями публика встречала группы "Алиса", "Ленинград", "Ария", "Пикник". Не менее щедрыми на аплодисменты были зрители, встречая дебютантов фестиваля.

Более того, в рамках музыкального праздника каждый посетитель мог попробовать сдать нормативы по физподготовке и пройти тестирование на уровень годности к военной службе и соответствие военно-учетной специальности.

"Изюминкой" фестиваля стало показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи", которая выступила с получасовой программой под аккомпанемент полюбившихся рок-групп.