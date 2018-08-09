Земля горит: ужасающие последствия "взбесившегося Солнца" попали на фото

На фотографиях видно, что глобальное потепление - не миф, о котором уже 20 лет просто твердят ученые.

Средняя температура на Земле может вырасти еще на 4-5 градусов, даже если условия Парижского соглашения по изменению климата будут выполнены. Об этом говорится в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS — издании Национальной академии наук США.

Сейчас температура планеты примерно на градус превышает показатели доиндустриального периода — середины ХIХ века — и растет на 0,17 градуса за десятилетие. Парижское соглашение устанавливает для глобального потепления рамки в 1,5-2 градуса, что считается относительно безопасным для Земли значением.

Однако последствия наступающего глобального потепления уже отчетливо видны: засуха поразила целый ряд стран в нынешнем году. Из-за палящего солнца без урожая остались тысячи фермеров по всему земному шару. Австралия, Сальвадор, Ирак, некоторые земли Германии и регионы Португалии, Нидерланды и Швейцария — это лишь небольшой список стран, где зной не пощадил посевов. Засуха не смилостивилась даже над такими странами с умеренным климатом, как Ирландия и Швеция.

Последствия засухи нынешнего года можно увидеть даже с борта Международной космической станции.