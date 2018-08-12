Смелые и красивые: яркие моменты с чемпионата Европы по водным видам спорта

Эти соревнования станут частью первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который будет включать в себя соревнования по семи видам спорта.
XXXIV чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 2 по 12 августа 2018 года в Глазго (Великобритания). Смотрите в фотоленте Sputnik Армения самые яркие кадры с соревнований.
Эти соревнования станут частью первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который будет включать в себя соревнования по семи видам спорта.
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