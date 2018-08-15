Фантастические фото: "девушка в платье" в антураже разных стран

Кристина Макеева — не просто российский фотограф, а настоящий художник. Обладая удивительным чувством цвета и гармонии, она фанатично преданна профессии. В своих интервью Кристина Макеева подолгу может говорить про оптику, технику фотографирования, стекла ручной фокусировки.

С помощью камеры она рисует удивительные сказочные миры.

Особую популярность фотографу принесли сказочные снимки замерзшего Байкала, серия фотографий новогодней Москвы и снимки с рыжим котом Котлетой, который стал известен не только в России, но и за рубежом.