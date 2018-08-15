Третьяковская галерея отмечает юбилей: 125 лет со дня открытия

В легендарной Третьяковке отмечают историческое событие: ровно 125 лет назад ее официально открыли для публики.

Третьяковская галерея ровно 125 лет назад открыла свои двери для посетителей. Русский купец, миллионер и меценат Павел Михайлович Третьяков построил специальное здание для коллекции картин, которые собирал вместе со своим братом Сергеем Третьяковым.

Основана она была в 1856 году. В настоящее время в галерее представлено более 180 тысяч экспонатов.

Первые полотна будущей коллекции Третьяков приобрел в 1856 году. Десятилетием спустя галерея открылась для публики, а в 1892 году владелец подарил ее Москве вместе со зданием. В первые годы двадцатого века фасад перестроили по эскизу Васнецова.

Третьяковская галерея продолжает пополнять свои фонды. С начала ХХI века действует отдел новейших течений, в котором собираются работы актуального искусства. Помимо живописи, в галерее большое собрание русской графики, скульптуры, есть ценный архив рукописей. Богатая коллекция древнерусского искусства, икон — одна из лучших в мире.