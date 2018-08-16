Адская жара в Молдове: на солнце плавится асфальт и жарится яичница

Корреспонденты Sputnik прогулялись по столице и увидели, как Кишинев переживает африканское пекло.

Кишинев буквально изнывает от жары. Синоптики предупреждают: до конца недели будет очень жарко.

© AFP 2018 / Andreas Solaro Погода в Молдове "радует" стабильностью: ожидается жара

Причем "желтый код" в Молдове продлится до выходных. Уличные торговцы прячутся под зонтами, дети не стесняются окунаться в фонтанах, а прохожие ловят струйки воды из оросительных систем, которые поливают зеленые газоны.

В связи с жарой Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) установил в нескольких городах республики специальные реабилитационные пункты, где людям оказывают помощь в жаркое время.

Жара атакует: власти Молдовы мобилизовали спасателей>>>

Согласно данным пресс-службы ГИЧС, в Кишиневе таких палаток установлено пять штук, в Бельцах — две и по одной — в Каушанах и Кагуле. Они находятся в самых людных местах городов.