Страх и ужас: на что можно наткнуться в путешествиях

Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки ситуаций, с которыми сталкиваются путешественники на отдыхе.
Лето подходит к концу, но путешествия продолжаются: предлагаем посмотреть, с кем и с чем можно внезапно встретиться, гуляя по лесу или сидя на балконе гостиницы.
Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки ситуаций, с которыми сталкиваются путешественники на отдыхе.
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