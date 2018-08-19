Мир сновидений в фотографиях Platon Yurich

Предлагаем окунуться в нереальный, мистический, а иногда и сказочный мир российского фотографа Platon Yurich.
В воскресенье, 19 августа, отмечается Международный день фотографии.
Предлагаем окунуться в нереальный, мистический, а иногда и сказочный мир российского фотографа Platon Yurich.
Смотрите фотоленту Sputnik о проходящей в Кишиневе второй ярмарке меда.
Лето подходит к концу, но путешествия продолжаются: предлагаем посмотреть, с кем и с чем можно внезапно встретиться, гуляя по лесу или сидя на балконе гостиницы.
Корреспонденты Sputnik прогулялись по столице и увидели, как Кишинев переживает африканское пекло.
Фотограф Кристина Макеева, известная широкой публике своими сказочными снимками замерзшего Байкала, снимает новые фотографии для проекта "Девушка в платье".
Лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель три часа сверяли часы по Украине, Сирии и Ирану, говорили об экономической важности "Северного потока 2" и целесообразности транзита газа через Украину и обсуждали текущее состояние двусторонних отношений и важность развивать диалог по всем аспектам.
В субботу в Австрии состоялась свадебная церемония министра иностранных дел страны Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, в торжестве в качестве гостя принял участие президент России Владимир Путин.
Трех сестер Хачатурян держат в СИЗО в связи с обвинением в убийстве их отца Михаила Хачатуряна.
Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.
Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил "революцию" в Оршанском районе.
Премьер-министр Грузии назвал историческим рост потока туристов в страну в ходе летнего сезона и анонсировал новые инициативы осенью.
Как в России удалось наладить продажу легальной продукции из Абхазии и с какими трудностями при этом столкнулись, рассказал торговый представитель республики.
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Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?
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Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.
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Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.
Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.
Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.
Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.
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