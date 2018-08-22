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Форвард празднует юбилей: за что мы любим Дзюбу

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  • Артем Дзюба радуется забитому мячу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© Sputnik / Aleksey Filippov
Артем Дзюба (Россия) радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.

Нападающий сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба влюбил в себя публику своим отношением к делу, своей страстью и сильным характером - сегодня форвард отмечает 30-летие.

История футболиста известна всем — итальянский специалист Роберто Манчини посадил игрока на скамейку запасных, но Дзюба решил не сдаваться, ушел в аренду в тульский "Арсенал", чтобы отвоевать место в команде на домашнем чемпионате мира. В итоге Станислав Черчесов пригласил Дзюбу в сборную, а после он стал одним из самых любимых игроков национальной команды. Все это благодаря высокой самоотдаче, борьбе на каждом сантиметре поля. Дзюба забил Саудовской Аравии всего через несколько минут после выхода на замену, отправил мяч в ворота сборной Египта, сравнял счет в историческом для России матче плей-офф против команды Испании. Именно Дзюба держал речь перед серией пенальти с хорватами, а потом все видели его слезы, когда сборная все же уступила в четвертьфинале.

Именно такой футболист — душа команды. Дзюбамания захватила Россию, а форвард продолжает писать свою спортивную историю. Ведь именно Дзюба стал одним из главных героев невероятной ответной игры питерского "Зенита" против минского "Динамо" в Лиге Европы, когда сине-бело-голубые прошли дальше по турнирной сетке, проиграв в первом матче со счетом 0:4. Играя в меньшинстве без зрителей на трибунах, в основное время ответного матча Дзюба забил два гола, а в дополнительное — отличился еще раз и заработал пенальти.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как зарождалась Дзюбамания.

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Теги:
юбилей, футбол, Артем Дзюба, Политика
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