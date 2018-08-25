Успешные и богатые: красотки покоряют спортивный Олимп и хорошо зарабатывают

Смотрите фото самых богатых девушек из мира спорта, заработавших больше других за прошедшие двенадцать месяцев.

За прошедший год — с июня 2017 по июнь 2018 года — десять самых высокооплачиваемых спортсменок заработали 105 миллионов долларов США, учитывая призовые и рекламные доходы.

Лидерство в рейтинге сохранила Серена Уильямс, второй стала Каролин Возняцки: долгожданный первый титул Большого шлема принес солидные призовые и подстегнул ее рекламные доходы. Молодая звезда американского тенниса Слоан Стивенс заняла третье место. После отсутствия в прошлогоднем рейтинге в этой версии на пятую строчку вернулась Мария Шарапова.

Кстати, в десятке самых богатых спортсменок прошлого года лишь две девушки представляют не теннис. Это Пусарла Венката Синдху (№7) из Индии — бадминтон и американка Даника Патрик (№9) — автогонщица.