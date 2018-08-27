Такого в Кишиневе больше нет: как дети нашего города создавали мультфильмы

В новейшей истории Кишинева есть много удивительного и замечательного, как, например, детская анимационная студия "Флоричика".

"Флоричику" создали в 1967 году Виктория и Иосиф Барбэ. Это была первая и более 10 лет единственная в мире детская студия мультипликационного фильма.

Согласно материалам из открытых источников, в 1970 году студии присвоено звание "Народная", а с 1977 по 1997 год "Флоричика" была творческим подразделением киностудии "Молдова-Филм", а с 1997 — Центром детского анимационного творчества.

Во всех фильмах "Флоричики" Виктория Барбэ выступает как художественный руководитель, режиссер и сценарист. Творили ребята под руководством наставников преимущественно в технике плоской марионетки, коллажной и рисованной анимации.

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Было снято около 100 мультфильмов, которые получали призы в Кишиневе, Одессе, Каунасе, Лиепае, Москве и даже в Бельгии, Кубе, Германии и Нидерландах.

Фильмы и выставки студии демонстрировались в 49 городах бывшего Советского Союза, им аплодировали в 31 стране мира — Швеции, Польше, Югославии, Австрии, Дании, Румынии, Венгрии, Индии, Болгарии, Франции, Японии, на Цейлоне и т.д.

Как жаль, что ничего подобного в современной Молдове уже давно нет!

Давайте вспомним, как это было — уникальные фотокадры от Sputnik.