Контрасты Дня независимости в Молдове: как это было

Сегодня Молдова отмечает День независимости. Во время праздничных мероприятий были предпринятые беспрецедентные меры безопасности. Дело в том, что вчерашняя акция протеста продолжилась и сегодня. Митинг был не такой многочисленный. Судя по всему, "мелодия демократии", извлекаемая пикетчиками из кастрюль, пустых минеральных бутылок, жестяных банок из-под чая и другой утвари, не смогла удивить спешащих мимо прохожих. Как уже не удивляют кишиневцев и попытки сторонников Нэстасе и Санду привлечь к себе внимание любыми способами.