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Самые высокооплачиваемые актеры по версии Forbes

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© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Актер Джордж Клуни на Премии Американского института киноискусства за прижизненные достижения в Лос-Анджелесе

Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером 2018 года по версии Forbes, заработав 239 миллионов долларов в период с июня 2017 года по июнь 2018 года, сообщается на сайте журнала.

Доходы Джорда Клуни помимо его актерской игры пополнила продажа основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila за один миллиард долларов. В 2017 году первое место в рейтинге Forbes занял Марк Уолберг. Тогда его годовой доход составил 68 миллионов долларов.

Второе место в числе самых высокооплачиваемых актеров 2018 года занимает Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов, в том числе на фильме "Джуманджи: Зов джунглей". Сообщается, что актер практически удвоил свой доход с прошлого года. В тройку лидеров вошел Роберт Дауни-младший, который заработал за год 81 миллион долларов. Основной вклад в его доходы внесла роль в фильме "Мстители: Война бесконечности", сообщает РИА Новости.

 

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Теги:
рейтинг Forbes, актеры, самые высокооплачиваемые
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