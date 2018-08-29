Самые высокооплачиваемые актеры по версии Forbes

Доходы Джорда Клуни помимо его актерской игры пополнила продажа основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila за один миллиард долларов. В 2017 году первое место в рейтинге Forbes занял Марк Уолберг. Тогда его годовой доход составил 68 миллионов долларов.
Второе место в числе самых высокооплачиваемых актеров 2018 года занимает Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов, в том числе на фильме "Джуманджи: Зов джунглей". Сообщается, что актер практически удвоил свой доход с прошлого года. В тройку лидеров вошел Роберт Дауни-младший, который заработал за год 81 миллион долларов. Основной вклад в его доходы внесла роль в фильме "Мстители: Война бесконечности", сообщает РИА Новости.