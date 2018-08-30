Круче, чем у Трампа: машина для президента - премьера седана Aurus Senat

Глава Минпромторга Денис Мантуров, которого цитирует РИА Новости, отметил, что даже сами американцы говорят: лимузин российского лидера длиннее и больше кадиллака президента США.

"Знаете, в чем принципиальная разница нашего Aurus и американского кадиллака? У США это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, а у нас — серийная машина. То есть мы изначально делали проект как серийную бронированную машину", — отметил министр.

Трамп сейчас ездит на Cadillac One по прозвищу "Зверь" (The Beast), перешедшем к нему от 44-го президента Барака Обамы. Однако американский концерн General Motors работает над созданием нового автомобиля номер один для американского лидера.