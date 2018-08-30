Артист, педагог и политик Иосиф Кобзон: каким мы его запомним

Смотрите в фотоленте Sputnik, каким был народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, скончавшийся в возрасте 80 лет.

О проблемах со здоровьем Иосифа Кобзона стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.