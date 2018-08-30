Иосиф Кобзон в Кишиневе: последний концерт на молдавской земле

Последним выступлением Иосифа Кобзона в Кишиневе стал концерт в мае 2018 года в честь празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Концерт был организован благотворительным фондом имени Мирона Шора. Мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса "Сыновьям Родины — вечная память", посвященного советским военнослужащим, погибшим в Афганистане.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30 августа, в Москве на 81-м году жизни. Долгие годы он боролся с онкозаболеванием.