Первый раз в самый первый класс: как это было в СССР

Найдите себя на этих старых фото: как дети шли в школу в СССР 1 сентября.

Если кто-то еще не знает, то 1 сентября в советское время всегда был торжественным днем, настощим праздником, который ждали школьники, учителя, родители. Конечно же, с особым трепетом его ждали первоклассники. Официально первый учебный день выходным не считался, но и полноценных занятий в этот день не было. Для учеников проводили классный час, во время которого сообщали расписание уроков, знакомили с новыми учителями и сообщали другую важную информацию.

Найдите себя на этих старых фото. Или просто давайте вспомним, какими мы были на своем первом уроке.

Официально День знаний был учрежден 1 октября 1980 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР N 3018-Х "О праздничных и памятных днях", в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года N 9724-XI "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях".