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Звезды музыки и эпатажа: чем удивляли зрителей участники MTV Video Music Awards

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  • Выступление Дженнифер Лопес, бесспорно, стало одним их самых ярких. Певица удостоилась специальной премии MTV имени Майкла Джексона Признание поколения (Video Vanguard Award), которая вручается за особые достижения в области музыки и кино
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  • Юбилейная, 35-я по счету церемония прошла в Radio City Music Hall
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© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Выступление Дженнифер Лопес, бесспорно, стало одним их самых ярких. Певица удостоилась специальной премии MTV имени Майкла Джексона "Признание поколения" (Video Vanguard Award), которая вручается за особые достижения в области музыки и кино

Ежегодная музыкальная церемония MTV Video Music Awards 2018 состоялась в Нью-Йорке. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки эпатажных королей зарубежной эстрады

Одна из самых важных премий в области музыки —  MTV Video Music Awards прошла в Нью-Йорке 20 августа. Юбилейная, 35-я по счету, церемония прошла в Radio City Music Hall. В этом году MTV решили отказаться от ведущего, поэтому статуэтки победителям вручали сразу несколько артистов: DJ Khaled, G-Easy, Ленни Кравиц, Блейк Лайвли, Милли Бобби Браун, Backstreet Boys и многие другие.

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