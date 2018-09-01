Звезды музыки и эпатажа: чем удивляли зрителей участники MTV Video Music Awards

Ежегодная музыкальная церемония MTV Video Music Awards 2018 состоялась в Нью-Йорке. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки эпатажных королей зарубежной эстрады

Одна из самых важных премий в области музыки — MTV Video Music Awards прошла в Нью-Йорке 20 августа. Юбилейная, 35-я по счету, церемония прошла в Radio City Music Hall. В этом году MTV решили отказаться от ведущего, поэтому статуэтки победителям вручали сразу несколько артистов: DJ Khaled, G-Easy, Ленни Кравиц, Блейк Лайвли, Милли Бобби Браун, Backstreet Boys и многие другие.