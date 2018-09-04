Будапешт - прошлая жизнь в новых снимках

Архивные фотографии взяты из Fortepan.
Смотрите в фотоленте Sputnik, каким был Будапешт ранее, и какой он сейчас.
Архивные фотографии взяты из Fortepan.
Состязания в рамках ВИК будут проходить по 36 национальным видам спорта.
Ежегодная музыкальная церемония MTV Video Music Awards 2018 состоялась в Нью-Йорке. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки эпатажных королей зарубежной эстрады/
Найдите себя на этих старых фото: как дети шли в школу в СССР 1 сентября.
Смотрите в фотоподборке Sputnik, как наши мамы и папы учились, работали и отдыхали.
На поверхности моря одесситы заметили маслянистые рыжие пятна: они токсичны, сообщает городской портал.
Агентство по безопасности пищевых продуктов просит не импортировать в Молдову украинскую и румынскую свинину.
Минздрав подсчитал, сколько детей в Молдове заразилось корью, и назвал регионы, где бушует вирус.
Только каждый десятый житель Латвии считает, что было бы лучше, если бы у власти остались те же политики, что и сейчас, свидетельствует опрос.
Литва обжаловала решение Европейского суда по правам человека по делу о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке поздравил школьников с началом нового учебного года.
Власти намерены поднять уровень благоустройства Минска до европейского: оригинальность, простота и качество должны стать основными принципами.
Грузинский рекордсмен, 58-летний Беглар Элбакидзе cмог преодолеть вплавь по морю расстояние в 21 километр – видео.
Корреспондент Sputnik Абхазия примерил на себя роль гостя республики и побывал на "золотой" экскурсии.
Азербайджанский исполнитель дебютировал на сцене знаменитого театра Ла Скала в Италии в опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".
В Республиканской партии Армении отреагировали на намерение премьера Никола Пашиняна провести конституционные изменения и распустить парламент.
Минздрав Казахстана будет разбираться в случае гибели молодой женщины в больнице Астаны после инъекции противоаллергенного препарата.
Служба внутренних расследований МВД Кыргызстана изучает видео, на котором мужчина в милицейской форме лежит под забором.
Уроженцы Таджикистана Хангома и Халим решили отпраздновать свадьбу в Москве. Почему молодые люди выбрали этот город и как прошло торжество - в материале Sputnik.
Узбекистан совместно с Китаем начал перевозку грузов в Афганистан по новому транспортному коридору.
В Цхинвале почтили память жертв теракта в Беслане – жители города возложили цветы и выпустили в небо белые шары.
Только каждый десятый житель Латвии считает, что было бы лучше, если бы у власти остались те же политики, что и сейчас, свидетельствует опрос.
Литва обжаловала решение Европейского суда по правам человека по делу о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik