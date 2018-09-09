Стандарты красоты в разных уголках мира - фото женщин со всех континентов

Девятого сентября по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии отмечается Всемирный день красоты - профессиональный праздник косметологов и всех специалистов индустрии красоты.

Всемирный день красоты отмечается 9 сентября по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии.

Под эгидой комитета ежегодно проводятся международные конгрессы и выставки для того, чтобы обсудить текущее положение дел в индустрии красоты в странах мира, ознакомиться с новейшими разработками (оборудованием, технологиями, косметическими средствами и т.д.).

Однако давно известно, что женщины во всем мире красивы по-своему. В фотоленте Sputnik можно увидеть, насколько неотразимы красавицы в разных уголках нашей планеты.