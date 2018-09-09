Москва златоглавая: российская столица отметила день города - фото

День Москвы по традиции отмечается в первую субботу сентября.

Традиции отмечать День города в Москве как таковой долгое время не существовало. Известно, что 1 января 1847 года Москва отпраздновала свой первый юбилей — 700-летие.

Свой следующий юбилей Москва отпраздновала только через сто лет. Торжества по поводу 800-летия столицы состоялись 7 сентября 1947 года. Город украшали флаги и портреты вождей. Вечером центр города был расцвечен огнями иллюминации. Эпилогом праздника был салют.

В ознаменование 800-летия Москвы указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1947 года была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы", которой были награждены около 1,7 миллиона человек. С 800-летним юбилеем Москвы связано начало строительства семи высотных зданий, которые стали символом архитектурного облика Москвы. Тогда же в честь юбилея канал Москва-Волга был переименован в канал имени Москвы, перед зданием Моссовета в центре Москвы состоялась закладка памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. К празднованию 800-летия Москвы было приурочено и основание музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

По инициативе московских властей с 1997 года День города стали отмечать ежегодно.

День города стал ярким народным праздником, собирающим на площадях и улицах Москвы тысячи ее жителей и гостей.