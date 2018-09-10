Вино и музыка: самые яркие фото фестиваля Must Fest - 2018

Молдавские вина хорошо известны за границей, поэтому где, как не в нашей стране устраивать фестивали в честь этого напитка. Третий Must Fest подготовил для посетителей довольно насыщенную программу — это и винная школа, и детские аниматоры в виде персонажей известных мультфильмов и кино, иллюзионисты, акробаты, клоуны и много другое.

Оба вечера завершали концерты известных исполнителей. В их числе Zdob și Zbub, Alex Calancea Band, Brainstorm, Antonia, Чайф и The Rasmus. Финские рокеры больше всех удивили публику, решив вместе со зрителями спеть песню Чебурашки.