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Крабы, морские бычки и затопленные суда: подводный мир полуострова Крым

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  • Черноморский (Каменный) краб на морском дне возле мыса Меганом, Крым
  • Дайвер кормит мидией рыб в акватории Черного моря возле мыса Меганом, Крым
  • Медуза Корнерот на морском дне возле мыса Меганом, Крым
  • Большой морской бычок на морском дне возле мыса Меганом, Крым
  • Рыбы на морском дне возле мыса Меганом, Крым
  • Погружение на затопленный военный торпедный катер в акватории Черного моря неподалеку от мыса Меганом, Крым
  • Черноморский (Каменный) краб на морском дне возле мыса Меганом
  • Морской кот (Скат-Хвостокол) на морском дне возле мыса Меганом
  • Дайверы кормят мидией рыб в акватории Черного моря возле мыса Меганом
  • Большой морской бычок на морском дне возле мыса Меганом
  • Черноморский краб на морском дне возле мыса Меганом
  • Погружение на затопленный военный торпедный катер в акватории Черного моря неподалеку от мыса Меганом
© Sputnik / Anton Denisov
Черноморский (Каменный) краб на морском дне возле мыса Меганом.

Несомненно, подводный мир Черного моря вокруг Крымского полуострова красив. И ехать в Крым для дайвинга просто необходимо: имеются места, где есть на что посмотреть – валуны, поросшие водорослями, песчаные отмели и лужайки, каменные россыпи, "плантации" черноморской капусты - впрочем, смотрите в фотоленте Sputnik сами...

Черное море по составу и характеру распределения живых организмов очень своеобразно и неповторимо. Ни одно море на Земле не имеет разделения по глубине на две зоны — кислородную (до глубины 150-200 м) и лишенную жизни сероводородную зону (ниже 200 м), занимающую 87% его водной массы.

В распоряжении животных и растений всего 13% объема воды. Именно в кислородном слое обитают несколько сотен планктонных и бентосных водорослей и более 2500 видов животных. В числе последних 500 видов одноклеточных организмов, около 1900 — беспозвоночных, 185 видов рыб и 4 вида млекопитающих.

В водах Черного моря приятно искупаться, научиться нырять на глубину и хорошо плавать, туристы подолгу не уходят с берега и любуются его притягательной силой. Смельчаки отправляются на катерах, с аквалангом и маской знакомиться поближе с его удивительным подводным миром.

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Теги:
красота, Крым, подводный мир
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