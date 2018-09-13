"Восток-2018": президент России посетил масштабные военные учения

Президент России Владимир Путин прибыл на учения "Восток-2018" на забайкальском полигоне Цугол, где с командного пункта наблюдал за основным этапом маневров "Восток-2018".
Военные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября и стали крупнейшим мероприятием по подготовке вооруженных сил России. Маневры получили международный статус.
Воинские формирования российских вооруженных сил, китайской и монгольской армий отработали действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.
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