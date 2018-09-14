Собор и не только: что можно посмотреть в городке Солсбери

Британский город, который в последнее время ассоциировался с делом по отравлению Скрипалей, поражает своей древней красотой.

На улочках древнего города Солсбери сложно не почувствовать атмосферу старой Британии. Одной из жемчужин городка является Солберийский собор, врезавшийся готическими шпилями в небо.

Кафедральный собор был заложен в 1220 году и в основных конструкциях возведён беспрецедентно быстро — его освятили уже в 1258 году, хотя окончательное завершение всех работ пришлось уже на первую четверть XIV века. Строительством на начальном этапе руководили епископ Ричард Пур и архитектор Элиаш Дерхем. Из-за высоких грунтовых вод фундамент нового собора был углублён в землю почти на полтора метра.

Те, кто устал от суеты больших городов, могут приехать в Солсбери и отдохнуть вблизи канала, постоянными обитателями которого являются царственные белые лебеди.

Те, кто любит где-то посидеть также могут отдохнуть на уютных терассах этого британского городка. Более подробно с красотами Солсбери вы можете ознакомиться в фотоленте Sputnik.