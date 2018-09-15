Шпагаты, прыжки и блистательные улыбки: как гимнастки пробились на Олимпиаду-2020

Российские гимнастки достойно выступили на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что победа в групповых упражнениях далась сборной России с большим трудом, но "бог любит сильных", передает РИА Новости.

Сборную России в Софии представляли олимпийские чемпионки Анастасия Татарева и Мария Толкачева, а также Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова. По итогам многоборья россиянки в субботу набрали 46,300 балла, завоевав золотые медали турнира. Серебро досталось итальянкам (44,825 балла), бронза у болгарок (42,050 балла).

"Честно говоря, наши программы в групповых упражнениях еще полгода назад не были готовы, но на протяжении лета сделали сложность. Было очень трудно, на разминке мало что получалось. Но, как принято говорить, бог любит сильных. Наверху увидели, сколько мы тренировались, а тренировались по 9 часов, как, например, на сборе в Латвии при 38 градусах температуры", — сказала Винер-Усманова журналистам.

Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.

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