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Шпагаты, прыжки и блистательные улыбки: как гимнастки пробились на Олимпиаду-2020

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  • Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения в финальных выступлениях с булавами в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Церемония награждения на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Палеза Моламме (ЮАР) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с лентой в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Анастасия Салос (Беларусь) выполняет упражнения в финальных выступлениях с лентой в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Невьяна Владинова (Болгария) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с булавами в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Александра Аджурджукулезе (Италия) выполняет упражнения в финальных выступлениях с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения в финальных выступлениях с обручем в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Элени Кедалити (Греция) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с лентой в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Катрин Тасева (Болгария) выполняет упражнения в финальных выступлениях с булавами в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Арина Аверина (Россия) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с булавами в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Катрин Тасева (Болгария) выполняет упражнения в финальных выступлениях с обручем в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Влада Никольченко (Украина) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с булавами в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Сон Ён Чжэ (Южная Корея) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Невьяна Владинова (Болгария) выполняет упражнения в финальных выступлениях с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Лора Зенг (США) выполняет упражнения в квалификационных выступлениях с булавами в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Александра Солдатова (Россия) выполняет упражнения в финальных выступлениях с лентой в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Церемония награждения на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
© Sputnik / Vladimir Pesnya
Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения в финальных выступлениях с булавами в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии.

Смотрите яркие кадры чемпионата мира по художественной гимнастике в фотоленте Sputnik.

Российские гимнастки достойно выступили на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что победа в групповых упражнениях далась сборной России с большим трудом, но "бог любит сильных", передает РИА Новости. 

Сборную России в Софии представляли олимпийские чемпионки Анастасия Татарева и Мария Толкачева, а также Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова. По итогам многоборья россиянки в субботу набрали 46,300 балла, завоевав золотые медали турнира. Серебро досталось итальянкам (44,825 балла), бронза у болгарок (42,050 балла).

"Честно говоря, наши программы в групповых упражнениях еще полгода назад не были готовы, но на протяжении лета сделали сложность. Было очень трудно, на разминке мало что получалось. Но, как принято говорить, бог любит сильных. Наверху увидели, сколько мы тренировались, а тренировались по 9 часов, как, например, на сборе в Латвии при 38 градусах температуры", — сказала Винер-Усманова журналистам.

Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.

А самые яркие кадры чемпионата мира по художественной гимнастике смотрите в фотоленте Sputnik. 

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Теги:
спорт, гимнастика
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