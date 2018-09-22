Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять

Вряд ли вы когда-либо могли видеть своими глазами, как тают ледники в Гренладнии — смотрите в фотоленте Sputnik.

Гренландия играет важную роль в климатической системе Земли. Ледяной покров, который охватывает 80% острова, отражает часть солнечного света, не позволяя атмосфере нагреваться слишком сильно. Но из-за глобального потепления ледники тают и голых участков становится все больше. Смотрите на фото к каким последствиями пока привело изменение климата. А что будет дальше, даже страшно представить.