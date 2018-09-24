Мои любимые животные: 67-летний француз держит дома 400 рептилий - фото

В небольшом домике 67-летнего Филиппа Жиллета на берегу Луары на журнальном столике живет кобра, 50-килограммовая черепаха бродит по саду, двухметровый крокодил спит в постели хозяина, а второй — охраняет вход в спальню. Смотрите фотоленту на Sputnik.

Филипп Жиллет говорит, что у него есть все необходимые разрешения, чтобы держать животных дома и вывозить на публичные представления, которые он устраивает, чтобы познакомить людей с рептилиями.