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В Москве открылся доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского - фото

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  • Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара.
  • Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у Свято-Екатерининского собора в Краснодаре.
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном богослужении по случаю прибытия мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя.
  • Прихожанка на торжественной церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя.
  • Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у Свято-Екатерининского собора в Краснодаре.
  • Прихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя.
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (третий слева) на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя.
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя.
  • Прихожане на торжественной церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя.
  • Прихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя.
  • Женщина в Храме Христа Спасителя, где находятся мощи святителя Спиридона Тримифунтского, доставленные в Россию с греческого острова Корфу.
  • Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре.
  • Прихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя.
© Sputnik / Nikolay Hiznyak
Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара.

Православные верующие, начиная с субботы, смогут поклониться в Москве мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доступ к ним открыт с 22 сентября по 14 октября в храме Христа Спасителя.

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона, постоянно находящийся в Греции, 24 августа привезли в Россию. С этого времени он уже посетил Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль.

В четверг мощи Спиридона Тримифунтского привезли из Ярославля в Москву, в храме Христа Спасителя их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе со столичным духовенством он совершил торжественный молебен, и в том числе помолился о единстве мирового православия.

"Будем молиться, чтобы святитель Спиридон исцелил наши недуги, душевные и телесные, чтобы своими молитвами он укрепил единство Церкви православной, помог преодолеть те разделения, которые сегодня реально терзают тело единой святой соборной и апостольской Церкви. Будем верить в то, что его предстательством ко Господу умягчены будут и злые сердца, просветлеет разум тех, кто не знает, что творит", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в Храме.

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Теги:
поклонение, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, святыня, мощи, православие, Спиридон Тримифунтский, Москва, Россия, Религия
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