В Москве открылся доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского - фото

Православные верующие, начиная с субботы, смогут поклониться в Москве мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доступ к ним открыт с 22 сентября по 14 октября в храме Христа Спасителя.

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона, постоянно находящийся в Греции, 24 августа привезли в Россию. С этого времени он уже посетил Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль.

В четверг мощи Спиридона Тримифунтского привезли из Ярославля в Москву, в храме Христа Спасителя их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе со столичным духовенством он совершил торжественный молебен, и в том числе помолился о единстве мирового православия.

"Будем молиться, чтобы святитель Спиридон исцелил наши недуги, душевные и телесные, чтобы своими молитвами он укрепил единство Церкви православной, помог преодолеть те разделения, которые сегодня реально терзают тело единой святой соборной и апостольской Церкви. Будем верить в то, что его предстательством ко Господу умягчены будут и злые сердца, просветлеет разум тех, кто не знает, что творит", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в Храме.