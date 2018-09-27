Победители фотоконкурса Environmental Photographer of the Year 2018

Конкурс фотографии "Экологический фотограф года" (Environmental Photographer of the Year | CIWEM) — международный конкурс фотографии, отражающий экологические и социальные проблемы, открыт для всех фотографов и поощряет снимки, которые являются современными, творческими и резонансными, но, прежде всего, которые вдохновляют людей во всем мире заботиться о нашей окружающей среде.

Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh — главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018.

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