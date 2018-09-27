Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку

Самая масштабная в регионе выставка оборонной промышленности ADEX 2018 стартовала в Баку: в течение трех дней здесь будут демонстрироваться новейшие достижения оборонпрома мира - смотрите в фотоленте Sputnik, как все это происходит.

Самая масштабная в регионе выставка оборонной промышленности ADEX 2018 стартовала в Баку: в течение трех дней здесь будут демонстрироваться новейшие достижения оборонпрома мира — смотрите в фотоленте Sputnik, как все это происходит.

Ракетно-зенитные комплексы, бронированные машины, стрелковое оружие, самолеты и вертолеты, боеприпасы, артиллерийское вооружение, корабли и катера, амуниция и обмундирование – пожалуй, нет такого наименования в военно-оборонной промышленности, которые не были бы представлены на третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX.

В этом году в выставке принимают участие 224 компании из 29 государств. Открыты национальные стенды одиннадцати стран: Азербайджана, Беларуси, Израиля, Ирана, Китая, Пакистана, Российской Федерации, Сербии, Турции, Франции, Украины, на которых представлены ведущие военные производители этих государств.

На ADEX-2018 представлена продукция таких ведущих мировых производителей, как Aselsan, CETC, Damen, MBDA, Norinco, IAI, Roketsan, Rosoboronexport, Thales, "МИГ", TUSAŞ, "Российские вертолеты", Aeronautics Group и других, отмечает Sputnik Азербайджан.