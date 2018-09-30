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Аэропорты России: ретро и футуризм воздушных ворот огромной страны

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  • Аэропорт города Мезень
  • Посетители на открытии реконструированного терминала аэропорта Пулково-1 в Санкт-Петербурге
  • Деревянный аэропорт на Соловецких островах
  • Новый терминал В в аэропорту Шереметьево, построенный к чемпионату мира по футболу 2018
  • Здание аэропорта в Усть-Куйге
  • Девушка у входа в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
  • Аэропорт Туруханска
  • Аэропортовый комплекс Платов, открывшийся в Ростове-на-Дону
  • Аэропорт поселка Верхняя Золотица
  • Новый терминал аэропорта Курумоч в Самаре
  • Деревянное здание аэропорта в поселке Чара
  • Пассажиры в новом аэровокзальном комплексе международного аэропорта Храброво, Калининград
Аэропорт города Мезень.

Такие разные и такие интересные - в фотоленте Sputnik представлены аэропорты целого ряда городов России.

Блеск и роскошество московского аэропорта "Шереметьево" и петербургского "Пулково", новенькие, как с иголочки, аэровокзалы Калининграда, Екатеринбурга и Самары, построенные к Чемпионату мира по футболу — гордость гражданской авиации России. 

На их фоне деревянные здания очень небольших, но трогательных своей красотой аэропортов Туруханска, Усть-Куйги, Летней Золотицы выглядят куда более прозаичнее. Но и в этой простоте есть свой шарм. В фотоленте Sputnik можно увидеть и оценить все грани воздушных ворот разных уголков огромной России.

Теги:
аэропорты, фото, Санкт- Петербург, Москва, Россия, Общество
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Аэропорты России: ретро и футуризм воздушных ворот огромной страны
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