Аэропорты России: ретро и футуризм воздушных ворот огромной страны

Такие разные и такие интересные - в фотоленте Sputnik представлены аэропорты целого ряда городов России.

Блеск и роскошество московского аэропорта "Шереметьево" и петербургского "Пулково", новенькие, как с иголочки, аэровокзалы Калининграда, Екатеринбурга и Самары, построенные к Чемпионату мира по футболу — гордость гражданской авиации России.

На их фоне деревянные здания очень небольших, но трогательных своей красотой аэропортов Туруханска, Усть-Куйги, Летней Золотицы выглядят куда более прозаичнее. Но и в этой простоте есть свой шарм. В фотоленте Sputnik можно увидеть и оценить все грани воздушных ворот разных уголков огромной России.