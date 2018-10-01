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Бесстыдные фото: самые популярные музеи секса и эротики

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Тема:
Утро с нами! (187)
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  • Музей проституции Red light secrets в Амстердаме
  • Исландский фаллологический музей в Рейкьявике
  • Музей античного секса Китая в Тунли
  • Китайский клон корейского парка эротической скульптуры Love Land
  • Музей секса в Нью-Йорке
  • Мужчина идет мимо витрины, рекламирующей эротические товары в Берлине
  • Эротический музей в Париже
© AP Photo / Evert Elzinga
Музей проституции Red light secrets в Амстердаме

Ничто так не согревает зябкими осенними вечерами, как горячие пикантные темы. Специально для тех, кто уже успел загрустить этой осенью, Sputnik предлагает познакомиться с музеями мира, специализирующимися на эротической тематике.

Амстердам — признанная столица всего пикантного, полузапретного и странного. О существовании здесь "Храма Венеры" — знаменитого музея эротики и секса — знают уже, кажется, все. Но это не единственное "горячее" место Амстердама.

Девушки
© AFP 2018 / Jack Guez
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На границе квартала красных фонарей работает самый настоящий музей проституции под названием "Red light secrets" (то есть "Тайны квартала красных фонарей"), где туристы, которые не склонны навещать жриц любви, могут ознакомиться с их бытом и некоторыми нюансами работы — прежде всего, правовыми.

От Исландии не принято ждать чего-то этакого, а зря. Потому что здесь есть единственный в мире фаллологический музей.

Изначально он базировался в маленьком городе Хусавик и был посвящен мужским половым органов различных животных. Но, переехав в столицу Исландии Рейкьявик, музей "оброс" новыми экспонатами — например, слепками с частей тела, соответствующих тематике музея, сделанными с участников сборной страны по гандболу. В натуральную величину, между прочим.

А самый знаменитый экспонат здесь имеет длину 170 сантиметров. При жизни он "принадлежал" киту.

В Китае подошли к вопросу пикантных достопримечательностей очень серьезно, и создали специализированный музей античного секса, охватывающий 9 тысяч лет истории вопроса. Расположен он в маленькой деревне Тунли (Tongli).

Или более привычный китайский подход — "копируй все, что хорошо лежит". Так в одной из провинций появился клон корейского парка эротической скульптуры Love Land.

В США (разумеется, в Нью-Йорке), есть свой музей секса. Он был основан в 2002 году и с тех пор так разросся, что имеет аж 7 постоянных выставок в "реале" и три виртуальные экспозиции. А еще здесь периодически проходят разные веселые фестивали.Музей эротики Беаты Узе был открыт в Берлине в уже далеком 1996 году. Здесь представлено много настоящих произведений искусства вроде европейской и японской эротической графики, ритуальных масок народов Африки и первых в истории человечества презервативов.

Чтобы как-то разбавить серьезность происходящего, на первом этаже музея открыт сексшоп.А как же Париж — город влюбленных? На самом деле, это грустная история.

Он был расположен на бульваре Клиши, недалеко от легендарного кабаре "Мулен Руж". Здесь все немного ретро — старые пикантные фильмы, открытки, костюмы…

Но в 2016 году музей закрылся, а его экспонаты — распроданы.

Тема:
Утро с нами! (187)

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Теги:
эротика, путешествие, музеи, фото
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