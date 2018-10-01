Бесстыдные фото: самые популярные музеи секса и эротики

Ничто так не согревает зябкими осенними вечерами, как горячие пикантные темы. Специально для тех, кто уже успел загрустить этой осенью, Sputnik предлагает познакомиться с музеями мира, специализирующимися на эротической тематике.

Амстердам — признанная столица всего пикантного, полузапретного и странного. О существовании здесь "Храма Венеры" — знаменитого музея эротики и секса — знают уже, кажется, все. Но это не единственное "горячее" место Амстердама.

© AFP 2018 / Jack Guez Молдавская эротика столетней давности – какие бикини тогда носили

На границе квартала красных фонарей работает самый настоящий музей проституции под названием "Red light secrets" (то есть "Тайны квартала красных фонарей"), где туристы, которые не склонны навещать жриц любви, могут ознакомиться с их бытом и некоторыми нюансами работы — прежде всего, правовыми.

От Исландии не принято ждать чего-то этакого, а зря. Потому что здесь есть единственный в мире фаллологический музей.

Изначально он базировался в маленьком городе Хусавик и был посвящен мужским половым органов различных животных. Но, переехав в столицу Исландии Рейкьявик, музей "оброс" новыми экспонатами — например, слепками с частей тела, соответствующих тематике музея, сделанными с участников сборной страны по гандболу. В натуральную величину, между прочим.

А самый знаменитый экспонат здесь имеет длину 170 сантиметров. При жизни он "принадлежал" киту.

В Китае подошли к вопросу пикантных достопримечательностей очень серьезно, и создали специализированный музей античного секса, охватывающий 9 тысяч лет истории вопроса. Расположен он в маленькой деревне Тунли (Tongli).

Или более привычный китайский подход — "копируй все, что хорошо лежит". Так в одной из провинций появился клон корейского парка эротической скульптуры Love Land.

В США (разумеется, в Нью-Йорке), есть свой музей секса. Он был основан в 2002 году и с тех пор так разросся, что имеет аж 7 постоянных выставок в "реале" и три виртуальные экспозиции. А еще здесь периодически проходят разные веселые фестивали.Музей эротики Беаты Узе был открыт в Берлине в уже далеком 1996 году. Здесь представлено много настоящих произведений искусства вроде европейской и японской эротической графики, ритуальных масок народов Африки и первых в истории человечества презервативов.

Чтобы как-то разбавить серьезность происходящего, на первом этаже музея открыт сексшоп.А как же Париж — город влюбленных? На самом деле, это грустная история.

Он был расположен на бульваре Клиши, недалеко от легендарного кабаре "Мулен Руж". Здесь все немного ретро — старые пикантные фильмы, открытки, костюмы…

Но в 2016 году музей закрылся, а его экспонаты — распроданы.