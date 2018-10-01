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Distinguished Gentelmen`s Ride: как это было в Кишиневе - фото

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Тема:
Утро с нами! (187)
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  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
  • Distinguished Gentelmen`s Ride
© Sputnik / Miroslav Rotari
Distinguished Gentelmen`s Ride

Distinguished Gentelmen`s Ride проводится ежегодно в более чем 650 городах мира: мужчины надевают шлемы, перчатки и шарфы, завязывают галстуки и садятся на классические ретро-мотоциклы, красиво проезжая по центральным улицам сотен городов всего мира: смотрите в фотоленте Sputnik, как это было в Кишиневе.

Первый заезд Distinguished Gentelmen`s Ride прошёл в 2012 году в Сиднее. В 2107 году к акции присоединилась и Республика Молдова. Кстати, тогда — в 2017 году — Distinguished Gentelmen`s Ride достиг больших масштабов, в нём приняли участие около 94 000 жителей 581 городов мира.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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У мероприятия есть строгий дресс-код, причем как для мотоциклов, так и для водителей. Чтобы принять в нём участие необходимо заранее пройти платную регистрацию. Собранные деньги поступают в фонд, а потом перенаправляются на научные исследования в области лечения рака предстательной железы и психических заболеваний у мужчин. В этом году целью акции был сбор 6 миллионов долларов.

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В этом году Молдова снова приняла участие в Gentelmen`s Ride. Более 40 джентельменов-байкеров дружно проехали по главным улицам молдавской столицы, предоставив прохожим увидеть невероятное зрелище. Примечательно, что одним из главным правил заезда является не нарушать правила дорожного движения. Ведь, как уверяют сами организаторы, всё, что они делают, должно указывать на то, что участники акции являются настоящими джентльменами.

Тема:
Утро с нами! (187)

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Теги:
байкеры, Distinguished Gentelmen`s Ride, Кишинев, Общество
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