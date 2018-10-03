В Кишиневе презентовали команду и форму Молдовы на Юношеских ОИ

В Кишиневе в среду презентовали команду и форму Молдовы на Юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе.

Юношеские Олимпийские игры, летние и зимние, проходят раз в четыре года среди молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Летние Юношеские Олимпийские игры стартовали в 2010 году, а зимние — в 2012 году. Их предшественником являлись Всемирные юношеские игры, проходившие под эгидой Международного олимпийского комитета.

Основная цель Игр — вовлечение в олимпийское движение спортивной молодежи, ее подготовка к сложным психологическим условиям международных стартов, отбор юных талантов к участию в будущих Олимпийских играх.

Предстоящие летние Игры пройдут в Буэнос-Айресе с седьмого по 18 октября.