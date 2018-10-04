Сухое и игристое в черно-белых кадрах – вино в советской Молдавии

Distinguished Gentelmen`s Ride проводится ежегодно в более чем 650 городах мира: мужчины надевают шлемы, перчатки и шарфы, завязывают галстуки и садятся на классические ретро-мотоциклы, красиво проезжая по центральным улицам сотен городов всего мира: смотрите в фотоленте Sputnik, как это было в Кишиневе.