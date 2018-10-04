Сухое и игристое в черно-белых кадрах – вино в советской Молдавии

Вот как готовят вино, которое многие из нас любят.
В преддверии Дня вина Sputnik предлагает вам светло поностальгировать и посмотреть редкие, еще черно-белые моменты былого виноделия в нашей стране.
Вот как готовят вино, которое многие из нас любят.
В Кишиневе в среду презентовали команду и форму Молдовы на Юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе.
Французский шансонье Шарль Азнавур был не просто певцом и поэтом, оставившим непревзойденный репертуар. Он был гуманистом с большой буквы: смотрите фотоленту Sputnik - каким мы запомним великого музыканта.
Distinguished Gentelmen`s Ride проводится ежегодно в более чем 650 городах мира: мужчины надевают шлемы, перчатки и шарфы, завязывают галстуки и садятся на классические ретро-мотоциклы, красиво проезжая по центральным улицам сотен городов всего мира: смотрите в фотоленте Sputnik, как это было в Кишиневе.
Ничто так не согревает зябкими осенними вечерами, как горячие пикантные темы. Если вы уже успели загрустить, приглашаем на виртуальную прогулку по музеям секса Европы и Америки.
В Молдове отменят бумажные денежные купюры, и вместо этого банкноты будут изготавливать из пластика.
Украденный из финансово-банковской системы Молдовы миллиард требовали вернуть все участники акций протеста, правда, делали они это совершенно по-разному.
На старом кишиневском стадионе когда-то стоял памятник, стадион посещал принц, и там устраивались автопробеги.
Латвийцы недовольны работой уходящего созыва Сейма, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.
Литва обратилась к Германии для расследования инцидента с паромом Regina Seaways, потерпевшим бедствие в Балтийском море.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас рассказал, каковы главные предпосылки к росту благосостояния республики.
Количество сортов белорусских яблок в отечественных торговых сетях в ближайшее время увеличится.
Военная полиция министерства обороны Грузии задержала трех человек по обвинению в незаконной торговле боевыми патронами.
В Сухуме состоялся премьерный показ кинокартины "Волк", снятый по одноименному рассказу абхазского писателя Даура Начкебия.
Численность населения азербайджанской столицы за 120 лет увеличилась более чем в 20 раз, выяснил Госкомитет по статистике.
Правительство Армении может объявить амнистию – соответствующий проект включен в повестку заседания кабмина.
В Сети появилось очередное видео с медицинским работником, который лежит на полу одной из больниц Астаны.
Соцсетях бурно обсуждают историю, рассказанную известным немецким фотографом, который побывал в Кыргызстане.
Для снижения уровня бедности в стране Всемирный банк порекомендовал Таджикистану ограничивать рождаемость.
В Узбекистане вступил в силу закон об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах.
В Цхинвале заявили, что власти Грузии используют для собственного пиара случаи задержания нарушителей на югоосетинской границе.
Латвийцы недовольны работой уходящего созыва Сейма, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.
Литва обратилась к Германии для расследования инцидента с паромом Regina Seaways, потерпевшим бедствие в Балтийском море.
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