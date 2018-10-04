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Сухое и игристое в черно-белых кадрах – вино в советской Молдавии

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Тема:
День вина 2018 в Молдове - программа, новости (17)
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  • Открытое хранилище вина винно-коньячного завода в городе Бельцы.
  • Коньяк Тираспольского винно-коньячного завода Квинт.
  • Крепкие молдавские вина выдерживаются в эмалированных цистернах.
  • Работницы винного завода Виктория в цехе обработки сухих марочных вин.
  • Сотрудники совхоза-завода Яловены обходят хранилище хересных вин.
  • Гонцы приглашают гостей на молдавскую свадьбу.
  • Дегустация вин в аграрно-промышленном объединении «Молдвинпром».
  • Бочки с коньяком в винном подвале Кишенёвского винно-коньячного комбината.
  • Разлив вина в совхозе под Кишиневом.
  • Винный погребок в сельском доме в Молдавии.
  • Один их цехов винодельческого завода в Молдавии.
  • Аграрно-промышленное объединение Виктория. Уборка технических сортов винограда.
  • Емкости для вина. Завод-совхоз Оргеевский.
  • Цистерны первичной обработки винограда для производства вина совхозе Трифешты. Кагульский район.
  • Цистерны с вином в совхозе Трифешты
  • Бокал молдавского шампанского.
  • Медали, которых удостоен молдавский херес на международных выставках и дегустациях.
  • Молдавская свадьба. Друг жениха наливает гостям вино. Село Вадул-Туркулуй. Молдавская ССР.
  • Молдавская ССР. Дегустация молодого вина.
© Sputnik / Т. Ананьина
Открытое хранилище вина винно-коньячного завода в городе Бельцы.

В преддверии Дня вина Sputnik предлагает вам светло поностальгировать и посмотреть редкие, еще черно-белые моменты былого виноделия в нашей стране.

Вот как готовят вино, которое многие из нас любят.

Тема:
День вина 2018 в Молдове - программа, новости (17)

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Теги:
виноделие, вино, День вина, МССР, СССР, Молдова
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