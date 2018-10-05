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Инне Чуриковой - 75: архивные фото знаменитой актрисы

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  • Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и актриса Инна Чурикова
  • Леонид Броневой, Инна Чурикова, Глеб Панфилов
  • Инна Чурикова в роли императрицы Анны Иоанновны в фильме Виват, Анна! режиссера Светланы Дружининой. Кадры предоставлены кинокомпанией Сагиттариус-Д.
  • Актриса театра и кино Инна Чурикова, 1994 год.
  • Николай Губенко в роли Уварова (слева) и Инна Чурикова в роли Уваровой (справа) в фильме Глеба Панфилова Прошу слова, 1976 год.
  • Московский театр имени Ленинского комсомола. Сцена из спектакля Тиль по пьесе Григория Горина, в постановке Марка Захарова. Анна - актриса Инна Чурикова, король Филипп II - артист Всеволод Ларионов.
  • Актрисы Инна Чурикова и Надежда Михалкова (слева направо) на съемочной площадке фильма Резо Гигинеишвили Любовь с акцентом, 2011.
  • Председатель жюри ММКФ - 2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия.
  • Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция в Театре Наций в Москве.
  • Татьяна Доронина (слева) в роли Нади и Инна Чурикова (справа) в роли Нели на съемках кинофильма Старшая сестра режиссера Георгия Натансона, 1966 год.
  • Актриса театра им. Ленинского комсомола Инна Чурикова, 1975 год.
  • Народная артистка РСФСР Инна Чурикова во время съемок художественного фильма Тема, 1979 год.
  • Кадр из фильма режиссера Александра Артуровича Роу (1906-1973) Морозко. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1964 год. Марфушка - актриса Инна Чурикова.
  • Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма Начало (режиссер Глеб Панфилов), 1970 год.
  • В роли Елизаветы Уваровой - Инна Чурикова. На съемках фильма Прошу слова. Режиссер Глеб Панфилов, 1975 год.
  • Сцена из спектакля Чайка по пьесе Антона Чехова. В роли Аркадиной - Инна Чурикова (сидит), в роли Тригорина - Олег Янковский (лежит).
  • Актриса Инна Чурикова в роли Бабушки и актер Виктор Раков в роли Сеньора Бальбоа (Дедушки) в сцене из спектакля Ложь во спасение в постановке Глеба Панфилова в театре Ленком, 2012 год.
  • Актриса Инна Чурикова, получившая приз в номинации Лучшая женская роль второго плана в фильме Страна ОЗ, на XXIX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в театре фольклора Русская песня, 2015 год.
  • Актриса Инна Чурикова
© Sputnik / Виталий Белоусов
Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации "Лучшая женская роль" за роль Королевы Елизаветы II (Аудиенция), на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в Москве.

Смотрите в фотоподборке Sputnik уникальные кадры из жизни и творческих работ Инны Чуриковой.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает в пятницу 75-летие.

Инна Михайловна родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. С 1975 года Чурикова — актриса московского государственного театра "Ленком". Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух постановках "Гамлета", осуществленных на сцене "Ленкома" Андреем Тарковским и Глебом Панфиловым, Чурикова сыграла Офелию и Гертруду. В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском".

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007) и II степеней (2013). Кавалер французского ордена Искусств и литературы (2010).

Удостоена премии Ленинского комсомола (1976), Государственных премий РСФСР (1985) и РФ (1997). Лауреат премии имени К.С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991, фильм "Ребро Адама"), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, фильм "Благословите женщину"; 2015, фильм "Страна Оз"), "Честь и достоинство" совместно с Глебом Панфиловым (2012), "Хрустальная Турандот" (1995, 1997, 2011, 2017), "Золотая Маска" (2001), "Золотой орел" (2003, 2006), "Фигаро" (2014) и др.

Инна Чурикова замужем за кинорежиссером Глебом Панфиловым. Есть сын Иван.

Теги:
Инна Чурикова, СССР, Россия
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