Инне Чуриковой - 75: архивные фото знаменитой актрисы

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает в пятницу 75-летие.

Инна Михайловна родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. С 1975 года Чурикова — актриса московского государственного театра "Ленком". Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух постановках "Гамлета", осуществленных на сцене "Ленкома" Андреем Тарковским и Глебом Панфиловым, Чурикова сыграла Офелию и Гертруду. В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском".

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007) и II степеней (2013). Кавалер французского ордена Искусств и литературы (2010).

Удостоена премии Ленинского комсомола (1976), Государственных премий РСФСР (1985) и РФ (1997). Лауреат премии имени К.С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991, фильм "Ребро Адама"), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, фильм "Благословите женщину"; 2015, фильм "Страна Оз"), "Честь и достоинство" совместно с Глебом Панфиловым (2012), "Хрустальная Турандот" (1995, 1997, 2011, 2017), "Золотая Маска" (2001), "Золотой орел" (2003, 2006), "Фигаро" (2014) и др.

Инна Чурикова замужем за кинорежиссером Глебом Панфиловым. Есть сын Иван.