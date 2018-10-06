В День вина-2018 в Кишиневе угощают дарами винодельческого гения страны

Виноделы со всех уголков страны с размахом отмечают любимый праздник жителей Молдовы - День вина: смотрите фотоленту Sputnik.

Национальный День вина — праздник, который стремятся посетить не только жители нашей страны, но и иностранные туристы.

Например, в прошлом году на Дне вина побывали почти 45 тысяч иностранцев. Такое внимание со стороны иностранцев понятно — ведь как же приятно теплым октябрьским вечером прочувствовать легкие нотки молдавского вина!

Этот праздник не только прививает гостям любовь к нашей винодельческой продукции, но и помогает нам, жителям Молдовы, не забывать о традициях, узнавать о достижениях республики в области виноделия и укреплять в целом дух народа.

А в нынешнем году Молдова благодаря Дню вина оказалась на третьем месте среди стран СНГ, куда осенью на торжества, связанные с кухней и напитками, стекаются туристы из России.